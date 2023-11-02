9 جهات ثقافية تُثري منتدى الشعر العربي بالطائف

أثرت تسع جهات ثقافية، فعاليات منتدى الشعر العربي بالطائف، على مدى يومين، عبر جلسات حوارية وأنشطة ثقافية وفنية.
وشاركت في الفعاليات المختلفة: هيئة الأدب والنشر، وأكاديمية الشعر العربي، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ودارة الملك عبدالعزيز، وجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، والإيسيسكو، ومكتبة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومنصة هاوي، مقدمة مشاركات متنوعة مرتبطة بالشعر العربي وتعزيز مكانته.
وتهتم الجهات المشاركة في منتدى الشعر العربي، بتنمية الشعر العربي، ودعم دراساته التاريخية والمعاصرة ونشرها، وتأهيل أصحاب المواهب الشعرية والنقدية وتطوير قدراتهم، ودعم الشعراء والنقاد وتشجيعهم وتكريم المبرزين والمتميزين منهم.
بينما تتضمن المكتبات العامة، ملايين الكتب المهتمة بالشعر العربي، والدواوين القديمة التي تستفيد منها الأجيال الحالية في معرفة تاريخ الآباء والأجداد الشعري.