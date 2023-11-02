9 جهات ثقافية تُثري منتدى الشعر العربي بالطائف

وشاركت في الفعاليات المختلفة: هيئة الأدب والنشر، وأكاديمية الشعر العربي، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، ودارة الملك عبدالعزيز، وجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، والإيسيسكو، ومكتبة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومنصة هاوي، مقدمة مشاركات متنوعة مرتبطة بالشعر العربي وتعزيز مكانته.