"جلسة تاريخية".. بودكاست يكشف عن الجواهر الأثرية بالمملكة والمدينة السعودية التي جمعت حضارات الأرض

وتَضمن الحوار روايات خاصة وتفاصيل دقيقة ومواقف جمعته بمسؤولين وباحثين على كل المستويات، من بينها اللقاء الذي جمعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- عندما كان أميرًا على منطقة الرياض، وتَطرق فيه للمناطق الثلاثة في الرياض التي حرص على استجلاء آثارها وترميمها.