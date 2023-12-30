الجذور والنقلة والمحفزات.. انطلاقة مميزة لفعاليات "مؤتمر مكة الدولي الـ5 للغة العربية"

من جانبه استعرض وزيرُ التعليم السابق الدكتور عبدالله بن صالح العبيد، مستقبلَ تعليم وتعلم اللغة العربية في إندونيسيا، التي أعطت مؤشرات عن الجذور التي يتمّ يمكن البناء عليها في نشر اللغة العربية؛ لكون إندونيسيا من أكبر الدول الإسلامية، ومن أكثر الجذور التي استمرّت علاقتها مع العالم العربي قبل مجيء الإسلام، وكان هذا امتدادًا للعلاقة الحضارية وعلاقة المصاهرة بين دولة عربية وغير عربية؛ حيث بدأت الهجرة من حضرموت إلى إندونيسيا، ومن خلال ذلك جاءت تعلم اللغة العربية، من خلال انتشار الجالية العربية هناك ومصاهرتهم، كما أن التبادل التجاري والثقافي قائم منذ ذلك الوقت، مضيفًا أن من تسهيلات تعلم اللغة العربية في إندونيسيا تمّ تعليمه على النطاق الحكومي والشعبي، مبيّنًا أنه يوجد العديد من المدارس والأقسام التي تقوم بتعليم اللغة العربية.