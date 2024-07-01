مجمع الملك سلمان العالمي يُنظّم شهر اللغة العربية في الهند

وأشار الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي؛ إلى أنَّ المجمع ضِمن إستراتيجيته، وتوجيهات الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس الأمناء، ينشط في مسارات عديدة؛ لنشر اللغة العربية محليًّا وعالميًّا؛ ومن بينها: هذا البرنامج الذي يسعى إلى التعريف بأنشطته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والوقوف على جهود المملكة العربية السعودية في خدمة العربية وعلومها في أنحاء العالم، والعمل المباشر على تدريب المعلمين، ورفع كفاياتهم التدريسية، وتحقيق التقدّم في نواتج تعلّم اللغة العربية لدى المتعلمين.