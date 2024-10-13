"سارة الزين" تُحيي أمسيتها الشعرية الأولى بـ"أدبي الطائف"

أكدت الشاعرة اللبنانية سارة الزين في الأمسية الشعرية التي أقيمت بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء اليوم، بتنظيم من جماعة فرقد الإبداعية بالنادي، أن الشعراء الحقيقيين "لا يكتبون الشعر، ولا يختارون البحور التي يكتبون بها، بل إن الشعر هو الذي يكتبهم؛ فليس لهم الخيار في اختيار البحر الشعري، وإلا كان ذلك نصًّا مصطنعًا، يُسمى قصيدة وليس شعرًا".