مجلة يابانية تُسلِّط الضوء على المرأة السعودية.. وتختار "القرعاني" سفيرة للفن السعودي

مجلة يابانية تُسلِّط الضوء على المرأة السعودية.. وتختار "القرعاني" سفيرة للفن السعودي
خصصت المجلة اليابانية المختصة بالشأن السعودي "SAUDI GATE" إحدى صفحاتها للحديث عن دور المرأة السعودية، كما سلطت الضوء على الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني، ومسيرتها الفنية.
وتفصيلاً، اختارت المجلة الفنانة "ثنوى" لتكون سفيرة الفن السعودي، مع تقديم إنجازاتها وجزء من أعمالها للقارئ الياباني؛ لتكون خير مثال عن الدور البارز للمرأة السعودية في تطور الفن السعودي.
وتناول المقال الذي نشرته المجلة كون "القرعاني" رمزًا للمرأة السعودية الحديثة، ودورها في المجتمع الفني، والتكريمات التي حصلت عليها، وكذلك عضويتها في جهات مختلفة عدة.
يأتي ذلك نظرًا لاهتمام الشعب الياباني بالمرأة، وتقديره لها ولدورها في المجتمع.
وتناول المقال أيضًا استعراض دور المرأة السعودية في المشاركة الفعالة بجميع المجالات بالسعودية، منها المجال الفني لاهتمام الشعب الياباني بثقافات الدول الأخرى.
يُذكر أن المجلة أول مجلة عن السعودية باللغة اليابانية تصدر وتُوزع في اليابان في 1093 منفذ توزيع في مختلف المحافظات اليابانية.
كما تم توزيع المجلة في جناح هيئة السياحة السعودية بمعرض السياحة الدولي باليابان في الفترة من 26 أكتوبر إلى 29 أكتوبر.
ويتم إصدار المجلة من مؤسسة غير ربحية يابانية، تُسمى محطة الشرق الأوسط الدولية، وهي مؤسسة متخصصة في تعميق وتقوية العلاقات بين اليابان والدول العربية.