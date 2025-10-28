فريق "أثر" يدشّن كتابًا يوثق هجرة النبي ﷺ في تسلسل زماني ومكاني دقيق

دشّن فريق "أثر" كتابه التاريخي الجديد بعنوان "طريق الهجرة النبوية.. الترتيب الزماني والمكاني لأحداث ومعالم المسار"، والذي يوثّق بدقة مسار هجرة النبي محمد ﷺ من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، برفقة صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، في الأول من ربيع الأول من عام الهجرة، الموافق سبتمبر 622م، وهو الحدث الذي تأسس عليه التاريخ الإسلامي.