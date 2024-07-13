بعد تغريدة آل الشيخ عن نجومنا الغالين.. تعرَّف على الفنان محمد الطويان

وبدأ الطويان التمثيل من خلال السهرات والمسلسلات التلفزيونية بين أعوام 1965-1974. وفي عام 1982 لعب دور حظيظ في مسلسل (السعد وعد)، وفي عام 1985 شارك في العديد من المسلسلات، منها (عودة عصويد)، كما شارك في عشرة مواسم متسلسلة من مسلسل (طاش ما طاش)، و(غشمشم) 2009، (سلفي)، (لعبة الكبار) و(مكان في القلب).