بعد تغريدة آل الشيخ عن نجومنا الغالين.. تعرَّف على الفنان محمد الطويان

يُعدُّ تكريم الأشخاص في مختلف مجالاتهم تعزيزًا لهم ولمكانتهم؛ لما قدموه خلال مسيرتهم العملية الطويلة.
وجاءت تغريدة رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، التي قال فيها: "إن شاء الله سيتم تكريم النجوم الغالين علينا في Joy في موسم الرياض القادم"، ومن ضمن ما ذكرهم الفنان محمد الطويان؛ لتعزز مبدأ أهمية التكريم لما فيه من تقدير كبير.
بداية المسيرة
يُعدُّ الفنان محمد الطويان، الذي بدأ مسيرته الفنية في الستينيات، أحد الرموز الأساسية في تطور الدراما السعودية، من خلال موهبته وأدواره المتعددة في المسلسلات التلفزيونية والأفلام؛ فله بصمة لا تُنسى في قلوب الجماهير؛ إذ أسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الدراما السعودية على المستويين المحلي والدولي.
الولادة والنشأة
وُلد في بريدة عام 1945م، وأظهر اهتمامًا كبيرًا بالتمثيل والكتابة منذ بدايته؛ ما دفعه إلى الاتجاه في الأنشطة الفنية المختلفة. ومع مرور الوقت قرر الطويان تحويل شغفه إلى مهنة؛ فبدأ رحلته في عالم التمثيل خلال الستينيات.
المراحل الأولى
في تلك الفترة كانت الساحة الفنية السعودية في مراحلها الأولى، وكان الطويان من بين الرواد الذين ساهموا في بناء هذا القطاع وتطويره، وقد شارك خلال مسيرته الفنية الطويلة في العديد من الأعمال التلفزيونية التي لاقت استحسان الجمهور، وتميز بأدائه المتقن، وقدرته على تجسيد الشخصيات.
وبدأ الطويان التمثيل من خلال السهرات والمسلسلات التلفزيونية بين أعوام 1965-1974. وفي عام 1982 لعب دور حظيظ في مسلسل (السعد وعد)، وفي عام 1985 شارك في العديد من المسلسلات، منها (عودة عصويد)، كما شارك في عشرة مواسم متسلسلة من مسلسل (طاش ما طاش)، و(غشمشم) 2009، (سلفي)، (لعبة الكبار) و(مكان في القلب).
الكتابة
وإضافة إلى التمثيل كتب الطويان العديد من النصوص الدرامية التي أثرت في مجال الكتابة التلفزيونية في السعودية.
ولم يقتصر تكريم محمد الطويان على الشاشات فقط، بل تم تكريمه في العديد من المحافل الفنية والثقافية. وأحد أبرز هذه التكريمات في افتتاح المهرجان السينمائي الخليجي في دورته الرابعة عام 2024م؛ إذ نال جائزة تقديرية عن مجمل أعماله وإسهاماته البارزة.
ولم يكن تأثير الفنان محمد الطويان محصورًا في الأعمال التي قدمها فحسب، بل امتد ليشمل دعم المواهب الجديدة وتوجيهها؛ ما ساهم في إعداد جيل جديد من الفنانين القادرين على الاستمرار في تطوير الدراما السعودية.. وله إرث فني من خلال أعماله وإسهاماته المستمرة.