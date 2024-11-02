بحضور قادة الفكر والخبراء.. "مسك" يعلن إقامة منتدى الإبداع السنوي

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم معهد مسك للفنون معرض "عصر الأثر الخافت" (من 3 نوفمبر 2024 إلى 27 فبراير 2025)، الذي يستعرض فترة ما بعد الإنترنت، وهي حقبة تتميز بتغلغل التقنية وتأثيرها العميق على المجتمع، ويقام المعرض في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون، بتنسيق فني من مدير عام إدارة التقييم الفني وكبير القيمين الفنيين في معهد مسك للفنون بسمة الشثري، والقيم الفني المساعد أرام العجاجي؛ حيث يسعى المعرض إلى استكشاف حركة تأثير الإنترنت على الحياة اليومية، ويسلط الضوء على التأثيرات والتحولات التي أحدثتها الأقمار الصناعية والتلفزيون والإنترنت على الترابط العالمي والتبادل الثقافي ونشر المعلومات.