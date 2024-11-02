بحضور قادة الفكر والخبراء.. "مسك" يعلن إقامة منتدى الإبداع السنوي

أعلن معهد مسك للفنون -إحدى الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان غير الربحية "مسك"- عن إقامة منتدى الإبداع السنوي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية (مدينة مسك)؛ وذلك في الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر؛ حيث تشهد النسخة الخامسة حلقات نقاش وجلسات حوارية، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية وأدائية، منذ انطلاقه في عام 2020، وكان (المنتدى الإبداعي) جزءًا أساسيًّا من الفعالية السنوية الرئيسية لمعهد مسك للفنون (أسبوع مسك للفنون).
وقال الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون ريم السلطان: تعد استضافة المنتدى الإبداعي في مدينة مسك خطوتنا الأولى نحو الانتقال لمبنى معهد مسك للفنون في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية في عام 2025، مع الإعلان عن برامج وأنشطة موسعة تهدف للمساهمة في نمو قطاع الثقافة والفنون في المملكة ودعم الفنانين.
وتقام النسخة الحالية من المنتدى تحت شعار الإعلام والتقنية، وتجمع بين قادة الفكر والخبراء من مختلف أنحاء العالم في مركز التجربة والزوار بمدينة مسك، وهي مساحة مخصصة لتنمية الإبداع وتفعيل دور الشباب.
وسيركز المنتدى على حوارات حول كيفية مساهمة الإعلام والتقنية لتقديم فرص جديدة للفنانين والمجتمع؛ مستعرضًا دور الإعلام في تعزيز المشاركة التفاعلية، وكيف أسهمت التقنية في ابتكار طرق جديدة للاستكشاف والتفاعل.
وفي سياق هذا الموضوع، يقدم معهد مسك للفنون معرض "عصر الأثر الخافت" (من 3 نوفمبر 2024 إلى 27 فبراير 2025)، الذي يستعرض فترة ما بعد الإنترنت، وهي حقبة تتميز بتغلغل التقنية وتأثيرها العميق على المجتمع، ويقام المعرض في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون، بتنسيق فني من مدير عام إدارة التقييم الفني وكبير القيمين الفنيين في معهد مسك للفنون بسمة الشثري، والقيم الفني المساعد أرام العجاجي؛ حيث يسعى المعرض إلى استكشاف حركة تأثير الإنترنت على الحياة اليومية، ويسلط الضوء على التأثيرات والتحولات التي أحدثتها الأقمار الصناعية والتلفزيون والإنترنت على الترابط العالمي والتبادل الثقافي ونشر المعلومات.
وقالت بسمة الشثري: لقد تجاوز الإنترنت كونه مجرد أداة للتواصل، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يركز معرضنا على التغيرات التي طرأت على طرق التواصل والإبداع وفهم العالم.
وسيشارك في المعرض عدد من الفنانين وهم: إبراهيم أبو مسمار (المملكة العربية السعودية)، مهدي الجريبي (المملكة العربية السعودية)، تركي القحطاني (المملكة العربية السعودية)، عمر الزهراني (المملكة العربية السعودية)، محمد شرورو (المغرب)، أيمن يسري ديدبان (فلسطين/ المملكة العربية السعودية)، إيمان الجبرين (المملكة العربية السعودية)، منير فاطمي (المغرب)، سعيد قمحاوي (المملكة العربية السعودية)، سامية حلبي (فلسطين)، ديفيد هوكني (المملكة المتحدة)، سفيان الإدريسي (المغرب)، زياد كعكي (المملكة العربية السعودية)، خالد مخشوش (المملكة العربية السعودية)، أحمد ماطر (المملكة العربية السعودية)، بينيت ميلر (الولايات المتحدة الأمريكية)، نام جون بايك (كوريا)، جون سالفيست (الولايات المتحدة الأمريكية)، فيصل سمرة (المملكة العربية السعودية)، آنيا سليمان (مصر/ بولندا).