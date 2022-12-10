نادي جدة الأدبي يشارك بأكثر من 350 عنواناً بمعرض جدة للكتاب

شارك النادي الأدبي الثقافي بمحافظة جدة، بأكثر من 350 إصداراً منوعاً في معرض جدة للكتاب وتمثل الإصدارات التي تضم دواوين شعر، وقصصاً، وروايات، ودراسات أدبية، وكتباً نقدية، وفكرية، ودوريات النادي من عبقر، وجذور، والراوي، وأكثر من 20 إصداراً جديداً، إضافة إلى مشاركة النادي بمجموعة من سلسلة الأدب السعودي من مشروعه لطباعة البحوث العلمية المهتمة بالأدب السعودي.
وأكّد رئيس لجنة المطبوعات بالنادي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي، حرص النادي على مشاركاته من خلال تنوع مطبوعاته ما بين كتب متخصصة في الأدب السعودي، وفي الإبداع شعراً، ونثراً وكتب أخرى متخصصة في النقد، وأضاف السلمي ضمن مبادرات النادي المتعلقة بنشر الكتاب أقام النادي ركن الجناح المخفض لبعض كتب النادي.
الجدير بالذكر أن نادي جدة يعد النادي الأقدم في المملكة، وتتجاوز مطبوعاته أكثر من 600 ما بين كتاب ومجلة، ولديه خمس مجلات مشهورة ومنتشرة على مستوى العالم، وهي: علامات في النقد ونوافذ في الترجمة، وعبقر في الشعر، والراوي في السرد.