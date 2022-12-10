نادي جدة الأدبي يشارك بأكثر من 350 عنواناً بمعرض جدة للكتاب

شارك النادي الأدبي الثقافي بمحافظة جدة، بأكثر من 350 إصداراً منوعاً في معرض جدة للكتاب وتمثل الإصدارات التي تضم دواوين شعر، وقصصاً، وروايات، ودراسات أدبية، وكتباً نقدية، وفكرية، ودوريات النادي من عبقر، وجذور، والراوي، وأكثر من 20 إصداراً جديداً، إضافة إلى مشاركة النادي بمجموعة من سلسلة الأدب السعودي من مشروعه لطباعة البحوث العلمية المهتمة بالأدب السعودي.