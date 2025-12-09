صحفيو مكة يستضيفون وزير الثقافة والإعلام الأسبق في لقاء عن الصحافة السعودية

ينظِّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة مساء غدٍ الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025م، لقاءً لأعضائه مع معالي وزير الثقافة والإعلام الأسبق الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة، تحت عنوان: "الصحافة في المملكة: رؤى وتطلعات، فُرص وتحديات". بحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات والمسؤولين والمهتمين بالقطاع، وذلك في مقر غرفة مكة المكرمة.