بأزياء حصرية لـ11 علامة سعودية.. "100 براند سعودي" تترك بصمتها بأسبوع الموضة في باريس

يذكر أن مبادرة "100 براند سعودي" تهدف إلى دعم تطوير أعمال المصممات والمصممين السعوديين في عالم الموضة والأزياء، من خلال منحهم أفضل الأدوات لتعزيز نمو علاماتهم التجارية على مستوى السوقين المحلي والدولي، وذلك من خلال دورات متقدمة، وورش عمل، وجلسات إرشاد فردية، وجلسات للتطوير المهني، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في القطاع؛ وصولاً لتقديم منتجات سعودية ذات معايير تنافسية عالمية، والإسهام في إبراز عددٍ من المصممين وتمكينهم من النجاح على المسرح العالمي للأزياء.