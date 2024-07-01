بأزياء حصرية لـ11 علامة سعودية.. "100 براند سعودي" تترك بصمتها بأسبوع الموضة في باريس

استضافت مبادرة "100 براند سعودي" عرض أزياء في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تم عرض مجموعات ربيع/صيف 2025، لـ11 مصممًا سعوديًا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، أن تقدم مجموعات الرجال لدينا منظورًا جديدًا للأزياء، حيث تجمع بين الراحة الفاخرة والتصاميم المبتكرة, مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل الجيل السعودي الشاب المتحمس للتواصل مع الشباب العالمي من خلال أزياء مبتكرة ومعبرة.
واستقطب العرض حضور شخصيات مؤثرة عالميًا، حيث استعرض المصممون المشاركون أساليبهم الفريدة من نوعها.
يذكر أن مبادرة "100 براند سعودي" تهدف إلى دعم تطوير أعمال المصممات والمصممين السعوديين في عالم الموضة والأزياء، من خلال منحهم أفضل الأدوات لتعزيز نمو علاماتهم التجارية على مستوى السوقين المحلي والدولي، وذلك من خلال دورات متقدمة، وورش عمل، وجلسات إرشاد فردية، وجلسات للتطوير المهني، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في القطاع؛ وصولاً لتقديم منتجات سعودية ذات معايير تنافسية عالمية، والإسهام في إبراز عددٍ من المصممين وتمكينهم من النجاح على المسرح العالمي للأزياء.