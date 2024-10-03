"انتفاضة رفيف" .. رواية مستوحاة من قصة حقيقية تحقق رواجاً بين زوار "كتاب الرياض"

ومن الأسباب أيضاً الطابع المأساوي، الذي اتخذته العلاقة بين الفتاة "رفيف" – بطلة الرواية- وبين أبيها لاسيما عندما كبرت، وتقدم أكثر من شاب لخطبتها، وفي كل مرة يتعنت الأب ويرفض دون إبداء أسباب، إلى أن تقدم لخطبتها مهندس شاب فرضه أيضاً، مما دفع الأم إلى رفض قراره ومواجهته، فتتكشف الحقيقة الصادمة التي كان يخفيها الأب، وهي أنه عقد زواج ابنته "رفيف" على أحد الرجال قبل أربع سنوات، فتثور "رفيف" على أبيها، وتتولى تقرير مصيرها بنفسها.