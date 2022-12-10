مؤتمر للنشر الرقمي خلال ثالث أيام معرض جدة للكتاب

وسيناقش عدد من الخبراء والمختصين في يومٍ واحد بمؤتمر النشر الرقمي، سبل الاستفادة من التقنيات المتطورة والحديثة في صناعة الكتاب، عبر 7 جلساتٍ حوارية وورشتي عمل، يقدمها 38 متحدثًا؛ حيث تتناول الجلسة الافتتاحية "خلق الفرص ومواجهة تحديات التعلم من خلال النشر الرقمي"، بحضور نخبة من دور النشر المحلية والعربية والعالمية، ثم تتبعها جلسة عن التقنيات الجديدة في القراءة الإلكترونية، وأخرى حول المساعد الشخصي الذكي وتغييره لطريقة القراءة، وجلسة رابعة حول النشر الرقمي وتسهيله التعلم والقراءة، ثم جلسة عن منصات تسويق المحتوى الرقمي، فيما ستتطرق السادسة إلى فرص النشر الذاتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستركز الجلسة الأخيرة على المحتوى الرقمي للأطفال.