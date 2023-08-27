هيئة تطوير مكة المكرمة تحتفي بـ"عام الشعر العربي 2023"

وتأتي تسمية عام 2023م بــ''عام الشعر العربي''، عبر فعاليات وأنشطة ومبادرات تنفذ على مدار العام، وبشراكة فاعلة من أفراد المجتمع وكل الجهات المعنية؛ في سبيل إحياء تاريخ الشعر العربي العريق، وتعزيز حضوره في الحضارة الإنسانية، وإرساء قواعد ثرائه المستقبلي، وإحلاله مكانته المستحقّة بين آداب العالم وفنونه، وقبل ذلك التأكيد على مرجعية المملكة العربية السعودية باعتبارها راعية للثقافة العربية وداعمة لها.