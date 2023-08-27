هيئة تطوير مكة المكرمة تحتفي بـ"عام الشعر العربي 2023"

شاركت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، في الاحتفاء بعام الشعر العربي 2023، بنشر قصائد مختارة عن محافظات مكة، تظهر آثارًا ووقائعَ تاريخية سردها الشعراء في قصائدهم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذا المحفل الشعري تعزيزًا لرسالة وزارة الثقافة؛ وهو إحياء تاريخ الشعر العربي العريق.
كما تأتي من منطلق رؤية المملكة 2030 بترسيخ المكانة الشعرية في ثقافة الفرد، والتأكيد على مكانته الكبيرة في مدار الشعر الإنساني بشكل عام، وإثراء الإبداع الشعري المتطور والمستدام بكل قوالبه وأشكاله.
وتأتي تسمية عام 2023م بــ''عام الشعر العربي''، عبر فعاليات وأنشطة ومبادرات تنفذ على مدار العام، وبشراكة فاعلة من أفراد المجتمع وكل الجهات المعنية؛ في سبيل إحياء تاريخ الشعر العربي العريق، وتعزيز حضوره في الحضارة الإنسانية، وإرساء قواعد ثرائه المستقبلي، وإحلاله مكانته المستحقّة بين آداب العالم وفنونه، وقبل ذلك التأكيد على مرجعية المملكة العربية السعودية باعتبارها راعية للثقافة العربية وداعمة لها.