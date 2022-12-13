هيئة فنون الطهي تُطلق مهرجان "فيست الطعام السعودي" في الرياض

ونظمت هيئة فنون الطهي ضمن فعاليات المهرجان مسابقة الأطباق السعودية؛ للتعريف بطرق إعداد الطعام؛ لتأهيل الكفاءات المحلية في تحضيرها مستقبلاً، وترسيخ صناعة الطهي بالطرق التقليدية المتوارثة، والحفاظ على الإرث السعودي ونقله إلى العالم، وحددت الهيئة المشاركة في المسابقات عن طريق مشاركة المرشحين المؤهلين بعد التسجيل بالمنصة الخاصة بالهيئة، على أن يتم اختيار ثلاثة فائزين يوميًا من بين المتسابقين بجوائز يومية تتخطى 30,000 ريال، حيث تستمر المسابقات إلى نهاية المهرجان.