شاهد.. وزارة الثقافة تحتفي بختام "عام الشعر العربي 2023م"

وكانت وزارة الثقافة قد عملت خلال "عام الشعر العربي" على دعم الحالة الشعرية العربية، والاحتفاء بمبدعيها السابقين والمعاصرين، إلى جانب تسليطها الضوء على الأنواع والأغراض الشعرية، وتعزيز حضورها في الحياة والمجتمع، وذلك من خلال مبادرات وأنشطة وفعاليات، أقيمت على مدار العام في قالب ثقافي متنوع وثري، وتجربة شاملة ومتكاملة، عززت من مكانة الشعر العربي.