شاهد.. وزارة الثقافة تحتفي بختام "عام الشعر العربي 2023م"
احتفت وزارة الثقافة بختام نشاط "عام الشعر العربي"، الذي امتد طيلة عام 2023، وأشرفت على فعالياته هيئة الأدب والنشر والترجمة.
وجرى خلال الاحتفاء الذي أُقيم أمس السبت بقاعة ميادين الدرعية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد حسن علوان، وعدد من قيادات الجهات الحكومية والخاصة، تكريم شركاء الهيئة، الذين ساهموا معها في برامج عام الشعر العربي.
وجاء "عام الشعر العربي" اعتزازًا بمضامينه العربية الأصيلة؛ إذ يمثل قيمة محورية في الثقافة العربية على امتداد تاريخ العرب، وانطلاقًا من تأثير الجزيرة العربية التي كانت -ولا تزال- موطنًا للشعر والشعراء، ومصدرًا لروائع أدبية راسخة في الحضارة الإنسانية.
وكانت وزارة الثقافة قد عملت خلال "عام الشعر العربي" على دعم الحالة الشعرية العربية، والاحتفاء بمبدعيها السابقين والمعاصرين، إلى جانب تسليطها الضوء على الأنواع والأغراض الشعرية، وتعزيز حضورها في الحياة والمجتمع، وذلك من خلال مبادرات وأنشطة وفعاليات، أقيمت على مدار العام في قالب ثقافي متنوع وثري، وتجربة شاملة ومتكاملة، عززت من مكانة الشعر العربي.
وفي تصريح إلى "سبق" عبَّر الإعلامي طارق الحماد عن سعادته بحضور الحفل الختامي لعام الشعر العربي 2023، الذي نظمته وزارة الثقافة؛ لما تحمله هذه الفعالية من شعر وثقافة وأدب وفنون.
وأضاف: نسعد بوجود هذا الحراك الثقافي والأدبي والفني في بلادنا، ومساهمتنا فيه. ونوه بدور الشراكات والتكامل بين مختلف القطاعات والجهات لصنع قصص النجاح والإثراء في كل المجالات.
وعبّر عن شكره لوزارة الثقافة "التي منحتنا الفرصة لنكون جزءًا من عملية النجاح والثقافة، ولصحيفة (سبق) على تغطية مثل هذه الفعاليات الوطنية والثقافية".