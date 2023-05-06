لاكتشاف المواهب في الجامعات.. "هيئة الأدب" تُطلق مسابقة الإبداع

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، إطلاق "مسابقة الإبداع الأدبي"، التي تستهدف طلاب الجامعات من جميع أنحاء المملكة؛ لاكتشاف المتميزين في الكتابة الإبداعية بمختلف المجالات الأدبية، وتسليط الضوء على هذه المواهب، ضمن برنامج تنمية القدرات والمواهب.