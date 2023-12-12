احتفاءً بالتراث الموسيقي السعودي.. "الثقافة" ستفتتح "مركز طارق عبدالحكيم" بجدة

وبخصوص وحدات الأبحاث والأرشفة التابعة لمركز طارق عبدالحكيم، التي ستُفتتح في مرحلةٍ لاحقةٍ، فهي موجودة في مواقع متعددة في مدينة جدة، وتتضمّن مكتبة موسيقية كبيرة تشمل تسجيلات نادرة ومجموعة من الدراسات والمقالات المتخصصة في الموسيقى السعودية وموسيقى العالم العربي؛ لتُتيح للباحثين في هذا المجال الاستفادة من محتوى وأرشيف موسيقي واسع، وذلك ضمن مساعي مركز طارق عبدالحكيم لحفظ، وتوثيق تاريخ الموسيقى والتراث الفني في المملكة، ورفع مستوى الوعي به، وذلك عبر جمع وحماية وتوفير الوصول إلى المواد التوثيقية، ودعم البحث العلمي، وتنظيم ورش العمل، واستضافة مجموعة متنوعة من الندوات والمؤتمرات.