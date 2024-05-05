بعنوان "ثقافة الصحراء".. أمير الرياض يحضر افتتاح مؤتمر "المروية العربية" بجامعة الفيصل

يُذكر أن «المروية العربية» مشروع بحثي حضاري ينهض به مركز الملك فيصل، يسعى إلى مُعالجة الالتباس والتراجعِ الواقِعَيْنِ في مفهومِ «حضارة العرب»، والوقُوف أمام المحاولات الدَّؤوبة لطَمْس وتهميش الاستحقاق الحضاري لنا، بل وفي إشكالِ مفهومِ الحضارة ذاته؛ إبرازًا لقِصَّتِنا، وقِصَّة لُغَتِنا المعُجزةِ، وتأكيدًا لاستحقاقنا الحضاري الأصيل، من خلال دراسة سردية العرب وسيرة اللغة في الجزيرة العربية، بمنهجية علمية رصينة، وبطريقة تجمع بين أدوات تفعيل الأفكار اجتماعيًا، ووسائل التأسيس المعرفي، لإنتاج حوارات، ودراسات ميدانية، وقراءات نقدية، وكتابات علمية تأسيسية، في المجالات التاريخية، والآثارية، والاجتماعية، والفلسفية، والأدبية، والفنية. تهدف المروية العربية إلى إبراز الدور الحضاري والثقافي للجزيرة العربية بما يرسخ انتماءنا وأبناءنا للحضارة والثقافة العربية، ويعزز التواصل الثقافي بيننا وبين الشعوب المحيطة بنا والمتفاعلة معنا.