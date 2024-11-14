مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يطلق 38 مشروعًا سينمائيًا وتلفزيونيًا

وفي إطار التوسع الكبير الذي شهده البرنامج، فتح سوق المشاريع هذا العام باب المشاركة لأول مرة أمام صنّاع الأفلام من جميع أنحاء آسيا، لتشكل نسبة الطلبات المقدمة من القارة 28% من إجمالي طلبات المشاركة، وتمثل هذه الخطوة سابقة في تاريخ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إذ كانت تقتصر المشاركة على مشاريع تضم مخرجين من أفريقيا أو العالم العربي.