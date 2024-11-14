مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يطلق 38 مشروعًا سينمائيًا وتلفزيونيًا

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن إطلاق 38 مشروعًا سينمائيًا وتلفزيونيًا مميزًا، ضمن قائمة سوق المشاريع التابع لسوق البحر الأحمر لهذا العام 2024؛ حيث تحتفي هذه القائمة بمجموعة متنوعة من أساليب السرد والمواهب من مختلف أنحاء العالم، مما يعكس التزام المهرجان المقرر انطلاقته خلال الفترة من 5- 14 ديسمبر المقبل تحت شعار "للسينما بيت جديد"؛ في البلد جدة التاريخية.
وتنطوي قائمة سوق المشاريع على 12 مشروعًا نتاج برنامج التطوير السنوي "اللودج" التابع لمعامل البحر الأحمر؛ الذي يُقام بالشراكة مع معمل تورينو للأفلام وبرعاية فيلم العُلا؛ حيث وسع سوق المشاريع نطاق دعمه هذا العام ليشمل فن المسلسلات، وسيشهد لأول مرة عرض سبع مسلسلات قيد التطوير حاليًا ضمن معمل المسلسلات، وبالتعاون مع منظمة Film Independen؛ فيما تم تصميم سوق البحر الأحمر الذي يعد السوق السينمائي الخاص بمؤسسة البحر الأحمر السينمائي؛ ليخلق مساحة واسعة للتبادل العالمي والشراكات بين صناعات السينما الدولية والسعودية.
ويقدم السوق الذي يقام على مدى أربعة أيام؛ برنامجًا ينطوي على مجموعة من الفعاليات المنسقة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المشترك والتوزيع الدولي وعرض فرص العمل الجديدة؛ إضافة لتوفير نظرة غير مسبوقة على المشهد السينمائي السعودي الجديد والنابض، فضلًا عن استعراض أفضل ما يقدمه السوق العربي من خلال جلسات الترويج والاجتماعات الفردية وعروض الأفلام ومحادثات الصناعة وفعاليات التواصل.
وفي إطار التوسع الكبير الذي شهده البرنامج، فتح سوق المشاريع هذا العام باب المشاركة لأول مرة أمام صنّاع الأفلام من جميع أنحاء آسيا، لتشكل نسبة الطلبات المقدمة من القارة 28% من إجمالي طلبات المشاركة، وتمثل هذه الخطوة سابقة في تاريخ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إذ كانت تقتصر المشاركة على مشاريع تضم مخرجين من أفريقيا أو العالم العربي.
مما يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يحتفي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر؛ حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.
كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الفنية، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.