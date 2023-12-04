انطلاق أول عروض الأفلام ضمن مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير وسينما السعودية الجديدة

وأكد مدير برنامج سينما السعودية الجديدة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، مُحيي قاري، حرص المهرجان على تمثيل السينما السعودية، وأن يكون شاهداً على تطوّرها وتألقها مع كل دورة من المهرجان، والاحتفاء بالسينما السعودية بجميع فئاتها، وتكريم الإنجازات التي حققتها صناعة الأفلام فيها، مشيراً إلى أن برنامج سينما السعودية الجديدة يتطلّع لعرض قصص متنوّعة وملهمة تتّسم بالإبداع والابتكار من جميع أنحاء المملكة لتشكيلة من المواهب السعوديّة الجديدة الصاعدة.