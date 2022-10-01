شاهد.. أسطوانات غاز في معرض الكتاب قابلة للاشتعال "المعرفي"!

وتساءلت الهنوف الغفيلي في نهاية حديثها: "لماذا أثناء حديثنا مع الجاليات الآسيوية نكسر اللغة العربية، ونتخلى حتى عن اللغة البيضاء، ونتكلم بلغة ثالثة، تلوي لغة الضاد؟! وأجابت: إهمال اللغة هو الذي أشعل في داخلنا ذلك الهم بضرورة تعزيز لغة العرب والقرآن الكريم".