كشريك رسمي.. الصندوق الثقافي يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

وأشارت الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في الصندوق الثقافي، نجلاء النمير، إلى دور الصندوق في تعزيز استدامة القطاع الثقافي في المملكة. مما يدفع الصندوق لاستثمار مشاركته في المهرجان لبناء علاقات متينة، وشراكات مع رواد الثقافة وممكني القطاع لتنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها لمساعدة المبدعين، بما في ذلك برنامج تمويل قطاع الأفلام الذي خصص له الصندوق ميزانية بنحو 879 مليون ريال، وتعد أبرز العناصر الرئيسة في استراتيجية الصندوق لتطوير صناعة السينما في المملكة.