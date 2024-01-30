"الفنون البصرية" تُنظّم معرض "تخيل بيكاسو" في الرياض مطلع فبراير

يُذكر أن هذا المعرض العالمي كان قد سبق تنظيمه في عددٍ من أهم المدن العالمية مثل سان فرانسيسكو، وليون، وتورنتو، ومدريد، وغيرها من المدن ليحصُد بدوره إشادةً وحضورًا كبيرين من قبل الجماهير، والصحافة العالمية، وتأتي استضافة هيئة الفنون البصرية لهذا الحدث العالمي في العاصمة الرياض ضمن جهودها الرامية إلى تطوير قطاع الفنون البصرية، وتوفير تجربة مميزة للمهتمين، وعشاق هذا الفن الإبداعي عبر استقطاب المعارض الدولية.