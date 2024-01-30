"الفنون البصرية" تُنظّم معرض "تخيل بيكاسو" في الرياض مطلع فبراير

تُنظّم هيئة الفنون البصرية الحدث الفني العالمي التفاعلي "تخيّل بيكاسو" في مجمع ليسين فالي بمدينة الرياض، خلال الفترة من 3 فبراير إلى 3 مارس من العام الجاري؛ ليُقدم تجربة فنية نوعية تُعزز المشهد الفني بالمملكة، وتزيد الوعي الثقافي المحلي بأهمية تاريخ الفن البصري، وأعمال وتجربة الفنان الراحل بابلو بيكاسو الذي يُعد أحد أهم الروّاد والمساهمين في صناعة المدرسة التكعيبية والتجريدية.
ويستهدف المعرض عشاق الفن، والعائلات، والسيّاح على مدى شهرٍ كامل؛ ليدعوهم لخوض تجربة فنية غامرة لأحد أهم صناع الفن الحديث، حيث صُمم المعرض ليكون حالة فنية فريدة من نوعها، وتُقدم أعمال بيكاسو الإبداعية بمنظور تفاعلي متفرّد، يحفّز الجمهور الحاضر على استكشاف الفضاء الفني الشاسع لبيكاسو، ويضمن تفاعلًا لا يُنسى مع أعماله ولوحاته.
ويتجاوز معرض "تخيل بيكاسو" شكل المعرض الفني التقليدي، حيث يقدم رحلة استكشافية مميزة إلى العبقرية الإبداعية لبابلو بيكاسو، كفنانٍ محوريٍ في القرن العشرين.
ومن خلال توظيف أحدث تقنيات وتكنولوجيات العرض المتطورة، يسعى المعرض إلى إحياء أكثر من 200 عمل من إبداعات بيكاسو، تمنح الحضور تجربة فنية غنية مميزة، وتتيح لهم التعرّف على عالم بيكاسو من منظور إبداعي جديد.
يُذكر أن هذا المعرض العالمي كان قد سبق تنظيمه في عددٍ من أهم المدن العالمية مثل سان فرانسيسكو، وليون، وتورنتو، ومدريد، وغيرها من المدن ليحصُد بدوره إشادةً وحضورًا كبيرين من قبل الجماهير، والصحافة العالمية، وتأتي استضافة هيئة الفنون البصرية لهذا الحدث العالمي في العاصمة الرياض ضمن جهودها الرامية إلى تطوير قطاع الفنون البصرية، وتوفير تجربة مميزة للمهتمين، وعشاق هذا الفن الإبداعي عبر استقطاب المعارض الدولية.