المنطقة الشرقية.. تحولات ثقافية ملموسة تسهم في استثمار التراث وتعزيز الهوية الوطنية

وتشهد المنطقة عديداً من الفعاليات الثقافية المتنوعة في جميع المناسبات؛ كالمهرجانات، والعروض المسرحية، والحفلات الموسيقية، والمعارض الفنية، ويعد مهرجان "الشرقية الثقافي" مثالًا بارزًا على هذه الفعاليات، حيث يضم عروضًا ثقافية وفنية تمثل التراثَيْن المحلي والحديث، كما تستضيف المنطقة عديداً من المهرجانات السينمائية والمعارض الفنية التي تعزّز من الحضور الثقافي والفني في المنطقة، على سبيل المثال، معرض الفنون البصرية الذي ضمّ أعمال فنانين محليين ودوليين، عرضت لوحاتهم الفنية، ومنحوتاتهم، وتصويرهم الفوتوغرافي، مما وفّر منصة للفنانين للتعبير عن مواهبهم وإبداعاتهم.