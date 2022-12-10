"مؤتمر النشر الرقمي" يجمع المختصين والناشرين والكتّاب ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب

وشكّل الصراع بين النشر التقليدي والإلكتروني حضورًا في المؤتمر من خلال جلسة بعنوان "منصات تسويق المحتوى الرقمي"، شارك فيها كلٌ من الرئيس التنفيذي لمجموعة مادتومادتو محمد بازيد، والمؤلف والمدرب عادل باهميم، إضافةً إلى الشريك المؤسس لدار دون للنشر أحمد مهني، فيما أدار الجلسة الحوارية، الدكتور عادل الزهراني. واستهلّ الزهراني الجلسة بمقدمة عن ماهية النشر الإلكتروني، وحضوره في الساحة، ليفسح المجال أمام المشاركين الذين أجملوا في الحديث، متطرقين إلى الطرق التي يسلكها الناشر والمؤلف للتسويق لكتبهم، مع تزايد النشر العالمي، والممارسات التي تتم لتوسيع قاعة القراءة والتسويق الرقمي، وكيفية الوصول من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لجمهور القراء، إضافةً إلى الحديث عن الإستراتيجيات التي تربط القراء بالكتب التي يحبونها.