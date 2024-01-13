شاهد.. مهرجان "أندية الهواة المسرحي 2024" يعلن أسماء الفائزين بجوائزه

وعلى هامش حفل التتويج بالجوائز، تحدث الممثل "كريم أبو شبكة" الفائز بجائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية "يا سلام سلّم" عن قوة المنافسة في المهرجان وقال لـ "سبق": "المنافسة كانت قوية جدًا خصوصًا من ممثلي الأحساء، فلهم ثقلهم ووزنهم في هذا المجال، فهم أهل الفن".