شاهد.. مهرجان "أندية الهواة المسرحي 2024" يعلن أسماء الفائزين بجوائزه

أعلن مهرجان "أندية الهواة المسرحي 2024"، في ختام الدورة الأولى أسماء الفائزين بجوائزه الـ 12 في الحفل الذي أُقيم أمس بمسرح جامعة الملك سعود بالرياض.
وتفصيلاً، فقد حصلت مسرحية "أريد أن أتكلم" على جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وحصل المخرج "عبدالملك المزيعل" على جائزة أفضل إخراج مسرحي، وحصل الكاتب "عبدالباقي البخيت" على جائزة أفضل نص مسرحي.
وحصل الممثل "كريم أبو شبكة" على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية "يا سلام سلّم"، كما حصل الممثل"فهد آل طالع" على جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن دوره في مسرحية "البروفة الأخيرة".
وفازت الممثلة "أنفال هوساوي" بجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن دورها في مسرحية "بائعة الوهم"، وحصلت الممثلة "آمال الرمضان" على جائزة أفضل ممثلة دور أول عن دورها في مسرحية "بدل فاقد"، كما حصل "إسماعيل الخميس" على جائزة أفضل ديكور مسرحي في مسرحية "الشحيح .. وأيامه الأخيرة".
وحصل "محمد عقيل" على جائزة أفضل مؤثرات موسيقية في مسرحية "بائعة الوهم"، وفازت "هناء الزقرد" بجائزة أفضل أزياء مسرحية في مسرحية "يا سلام سلّم"، وفاز "عبدالله دواري" بجائزة أفضل إضاءة مسرحية في مسرحية "أريد أن أتكلم"، وحصل "جعفر أرباب" على جائزة أفضل مكياج مسرحي في مسرحية "يا سلام سلّم".
وعلى هامش حفل التتويج بالجوائز، تحدث الممثل "كريم أبو شبكة" الفائز بجائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية "يا سلام سلّم" عن قوة المنافسة في المهرجان وقال لـ "سبق": "المنافسة كانت قوية جدًا خصوصًا من ممثلي الأحساء، فلهم ثقلهم ووزنهم في هذا المجال، فهم أهل الفن".
وشدد على أهمية الثقافة والوعي واستيعاب كل الأمور الحياتية ومعاصرة الأوضاع في مجتمعه بالنسبة للممثل والفنان كي ينجح في هذا المجال مع أهمية التحكم بالقدرات ولغة الجسد، معربًا عن شكره لوزارة الثقافة.
ولفت الممثل وخريج هندسة الشبكات كريم إلى أن بداياته في التمثيل كانت من المسرح المدرسي إلى الجامعي، مؤكدًا أهمية كل مرحلة في صقل موهبته الفنية.
من جهة أخرى، ذكرت الطالبة العنود عبدالحكيم عبدالله من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، والحاصلة على المركز الثاني في مسابقة المهارات الثقافية في مسار (المسرح) لعام 2023، أنها شاركت في العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية، وكانت بدايتها من عمر 5 سنوات بدعم وتشجيع من والدتها.
ووصفت مهرجان "أندية الهواة المسرحي 2024" بأنه ناجح ومتميز بالفعاليّات وفرصة لاكتساب المعرفة في مجال المسرح والتعرف على الممثلين ذوي المواهب والخبرات.
وتطمح الممثلة الشابة العنود التي بدأت في مجال المشاركات الفنية من 7 سنوات إلى الحصول على الجوائز وتمثيل بلدها في المحافل الكبرى، وتنصح أي فتاة تود العمل في المجال الفني بالثقة بنفسها والعمل على تطوير قدراتها وموهبتها والتعلم وممارسة التمثيل بشكل يومي ومستمر.