3 جلسات تناقش إنسانية الشعر ومكانته حول العالم بـ"منتدى الشعر العربي" في الطائف

ويبدأ المنتدى بجلسة افتتاحية، تسلط الضوء على مبادرة عام الشعر العربي، وما يستهدفه المنتدى من تطلعات تثري الساحة الشعرية، وتناقش موضوع الشعر العربي باعتباره تراثًا غير مادي. وجلسة ثانية في اليوم الأول للمنتدى بعنوان "الشعر باعتباره ظاهرة إنسانية"، تُعنى بالنظر إلى الشعر باعتباره مشتركًا إنسانيًّا، تمارسه الشعوب، سواء البدائية أو المتطورة، وتتعاطاه مختلف الفئات الخاصة المثقفة والشعبية العامة، كما أن وجوده مرتبط بوجود الإنسان، وفقًا لما كشفته أقدم النقوش والحفريات، باعتبار الشعر معبرًا عن عاطفة الإنسان ونظرته للعالم. وتدير الجلسة الدكتورة أمل محيسن القثامي، بمشاركة الدكتور عيسى مخلوف (لبنان)، والدكتور ماجد لينا كوبارك (بولندا)، والدكتور عارف الساعدي (العراق).