رئيس "أدبي الطائف" ينتقد لغة بعض شعراء فرقد ويُطالبهم بالاستعانة بمُصححين لغويين

انتقد رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد لغة بعض شعراء الأمسية الشعرية السادسة لأعضاء جماعة فرقد الإبداعية، مشيرًا في تعليقه ومداخلته في نهاية الأمسية إلى أنه لا مانع من أن يستعين الشاعر أو المبدع بأحد المتخصصين في مجال اللغة العربية لتصحيح نصوصه وعدم الاستعجال في عرضها على القراء والمستمعين قبل أن يتم تنقيحها وتصحيحها لغويًا، ومراجعتها تفاديًا للأخطاء اللغوية خصوصًا في مجال الشعر.