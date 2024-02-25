هي قديمة بقِدَم الزمن.. "الحربي" يبلور العمق الإنساني والحسي للمقاهي الثقافية

وأشار إلى أن فكرة المقاهي الثقافية لم تكن وليدة اللحظة، إنما هي قديمة بقدم الزمن، وقد كانت حالة اجتماعية تحقق وظيفة التواصل بين البشر، ثم تحولت إلى مواقع للفكر والإبداع، وفي حالات كثيرة أسهمت في تشكيل المشهد الثقافي للمجتمعات العربية، حتى باتت اليوم مصدرًا للفكر والمفكرين؛ وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".