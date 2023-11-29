يجوب المملكة في 7 أشهر.. "فنون الطهي" تنظم معرضًا عن الطبق الوطني السعودي

ويبدأ المعرض رحلته من مدينة الرياض مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، لينتقل بعدها إلى منطقة مكة المكرمة، ومن ثم المدينة المنورة، ومنها يتجه إلى تبوك، وبعدها الجوف، ومنها إلى الحدود الشمالية التي سيتجه منها إلى حائل، ومن ثم القصيم، وبعدها إلى المنطقة الشرقية، ومنها إلى نجران، ثم جازان، مرورًا بعسير، لينهي رحلته التي تصل مدتها إلى سبعة أشهر بالباحة.