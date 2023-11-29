يجوب المملكة في 7 أشهر.. "فنون الطهي" تنظم معرضًا عن الطبق الوطني السعودي

تستعد هيئة فنون الطهي لتنظيم معرض متنقل عن الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية مع نهاية شهر نوفمبر الجاري ولمدة سبعة أشهر؛ ليجوب المملكة متضمنًا معرضًا تفاعليًّا يقدم محتوىً ثريًّا حول الطبق الوطني "الجريش"، والحلوى الوطنية "المقشوش"، بطرق جديدة وجذابة، وتستهدف من خلاله مختلف شرائح المجتمع؛ لتعريفهم بالأطباق الوطنية وارتباطها الوثيق بهوية المملكة، والموائد السعودية عبر التاريخ.
ويعرض هذا المعرض التفاعلي المتنقل محتوىً يُعَرّف المستهدفين بمبادرة "روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق" بأسلوب إبداعي ومشوق في مواقع رئيسية وحيوية مثل الأسواق والأماكن العامة والمدارس، إضافة إلى أبرز الفعاليات والمهرجانات المحلية؛ لتعزيز الفخر بالأطباق الوطنية لدى مختلف فئات المجتمع، ومنحه تجربةً فريدةً ومختلفةً تفعّل كل الحواس؛ من سمع ورؤية وتذوق، وتحمل الزائر من خلاله في رحلة استثنائية بصحبة الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية.
ويُعرّف المعرضُ بالطبق الوطني "الجريش"، والحلوى الوطنية "المقشوش" عبر جملة من الفعاليات والأنشطة الجذابة التي تأخذ الزائر في محطة استثنائية وخالدة في الذاكرة؛ بحيث ترافق العربة المتنقلة "المعرض" عروض للطهي الحي التي تُمَكن الزوار من مشاهدة تحضير الأطباق الوطنية، والاستمتاع بطهيها وإعدادها، إلى جانب تقديم عينات طازجة للتذوق؛ لتسمح للزوار بتجربة الطعم الأصيل للأطباق الوطنية في مساحة مريحة.
وسيوجد المعرض المتنقل ضمن محطاته في عدد من المدارس بمختلف مدن المملكة، مستهدفًا الطلاب ليمكّنهم من زيارته والاستمتاع بتفعيلاته؛ لتعريفهم بالطبقين بشكل ممتع وتفاعلي يمزج بين التعليم والترفيه، متضمنًا مجموعة من الفعاليات؛ من أبرزها: تجربة مشاهدة الطهي الحي، وتذوق العينات الطازجة، ومعرض لأدوات ومكونات إعداد الجريش والمقشوش، وألعاب تفاعلية على شاشات عالية الجودة، وتسجيل تعليمي للطهي التقليدي التراثي.
ويبدأ المعرض رحلته من مدينة الرياض مع نهاية شهر نوفمبر الجاري، لينتقل بعدها إلى منطقة مكة المكرمة، ومن ثم المدينة المنورة، ومنها يتجه إلى تبوك، وبعدها الجوف، ومنها إلى الحدود الشمالية التي سيتجه منها إلى حائل، ومن ثم القصيم، وبعدها إلى المنطقة الشرقية، ومنها إلى نجران، ثم جازان، مرورًا بعسير، لينهي رحلته التي تصل مدتها إلى سبعة أشهر بالباحة.
ويندرج المعرض ضمن أنشطة مبادرة "روايات الأطباق الوطنية وأطباق المناطق"، التي تسعى إلى حصر وتصنيف الأطباق المحلية الشهيرة ذات الارتباط الوثيق بالهوية السعودية، والتي اعتمدت خلالها هيئة فنون الطهي طبق "الجريش" طبقًا وطنيًّا للمملكة، وحلوى "المقشوش" كحلوى وطنية؛ وذلك بالنظر لصلات هذين الطبقين الوثيقة بالمائدة السعودية باتساعها وتنوعها، والذي يسهم بدوره في تفعيل التبادل الثقافي، ونشر ثقافة الأطعمة السعودية التراثية على مستوى العالم؛ حيث يعد الطبقان جزءًا من مكونات التاريخ الوطني، وذكرهما العديدُ من الرحالة والجغرافيين والمستشرقين أثناء ترحالهم في الجزيرة العربية؛ مما يدل على أهميتهما في المائدة السعودية.
وتهدف هيئة فنون الطهي من خلال معرض الطبق الوطني السعودي والحلوى الوطنية السعودية المتنقل، إلى تعزيز الوعي بالتراث المحلي، وزيادة ارتباط المواطنين بجميع فئاتهم العمرية بالإرث الغذائي السعودي، وخلق تجربة استثنائية وخالدة في ذاكرة زوار المعرض، وتعزيز فخرهم بالأطباق الوطنية.