أكاديميتان من "جامعة الإمام" تصدران ترجمة تبحث اللغة والإعاقة في تعليم الأطفال ثنائيي اللغة

أطلقت الدكتورة مرام بنت عثمان المنيع، وكيلة الشؤون التعليمية بمعهد اللغة الإنجليزية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبالشراكة مع الدكتورة منى بنت سعد الحقباني، ترجمة علمية لكتاب بعنوان: اللغة والتعلّم والإعاقة في تعليم الأطفال الصغار ثنائيي اللغة.
ويركز الكتاب على العلاقة الدقيقة والمعقدة بين اللغة، والتعلم، والإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة، من خلال تحليل حالات واقعية ونقاشات معمّقة توضح كيف يمكن أحيانًا تفسير تحديات لغوية طبيعية على أنها صعوبات تعلم، بينما تعود في حقيقتها إلى عوامل تتعلق باكتساب اللغة الثانية أو الاختلافات الثقافية.
ويقدّم المؤلفان نقدًا للممارسات التقليدية في التقييم والتشخيص، داعين إلى تبني فهم أوسع وأكثر إنصافًا للتعدد اللغوي، وتطوير سياسات تعليمية مرنة تراعي التنوع الثقافي واللغوي للطفل.
ويُعد هذا العمل مرجعًا مهمًا للممارسين التربويين، وأخصائيي التشخيص، وصناع القرار، والباحثين، وكل المهتمين بخلق بيئة تعليمية دامجة وعادلة.
وقدّمت المنيع والحقباني شكرهما لمعهد الملك عبد الله للترجمة والتعريب، ودار النشر بجامعة الإمام، على الدعم المتواصل في إنجاز هذا المشروع العلمي.