منطقة الكتب المخفضة توسّع خيارات الوصول للكتاب في معرض جدة للكتاب 2025

شهدت منطقة الكتب المخفضة في معرض جدة للكتاب 2025 إقبالًا واسعًا من الزوار ومحبي القراءة، مقدّمةً تجربة ثقافية مميزة أسهمت في توسيع خيارات القراءة، وتيسير الوصول إلى الكتاب لمختلف الفئات، وإعادة الاعتبار للكتاب الورقي، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي انعكست على أنماط القراءة لدى شريحة واسعة من المجتمع.
وتُقام المنطقة للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في مركز جدة سوبر دوم تحت شعار «جدة تقرأ»، حيث سجّلت المنطقة خلال الأيام الأولى من افتتاح المعرض حضورًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية.
وحققت منطقة الكتب المخفضة تنافسًا بين دور النشر لعرض آلاف العناوين بأسعار رمزية تراوحت بين 5 و25 ريالًا، شملت مجالات متعددة، من بينها الأدب، وكتب الأطفال، والكتب الدينية، وعلم النفس، وتطوير الذات، والتاريخ، إلى جانب عناوين باللغة الإنجليزية، مما أتاح خيارات متنوعة تلبي اهتمامات القرّاء.
وتُعد منطقة الكتب المخفضة إضافة نوعية لفعاليات معرض جدة للكتاب 2025، إذ تقدم نموذجًا مبتكرًا يدعم دور النشر السعودية، ويعزز تنوع الخيارات الثقافية، ويشجع أفراد المجتمع على اقتناء الكتب بأسعار مناسبة، ضمن جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتعزيز الحراك الثقافي، وتحفيز صناعة النشر المحلية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في نشر المعرفة والإبداع، وتسليط الضوء على الإرث الثقافي الوطني.