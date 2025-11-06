الصحفي "التومي" يوثّق جهود السعودية الإنسانية في أول مؤلف له

صدر للزميل الصحفي عويد التومي، محرر صحيفة "سبق" في منطقة الحدود الشمالية، أول مؤلف له بعنوان: "السعودية في مرآة الصحافة: تاريخ من الرحمة والعمل الإنساني"، عن مجموعة تكوين المتحدة للإعلام والنشر والتعليم، ويقع في 168 صفحة.
ويستعرض الكتاب صورة المملكة كما عكستها وسائل الإعلام المحلية والعالمية، من خلال رصد واقعي لأبرز المواقف والمبادرات الإنسانية التي قدّمتها السعودية منذ تأسيسها وحتى اليوم، في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويركّز التومي على الدور الإنساني الذي اضطلعت به المملكة داخل حدودها وخارجها، موضحًا كيف كانت الصحافة شاهدة على تاريخ زاخر بالعطاء، ومرآة تعكس قيم الرحمة والتعاون.
ويُقدّم المؤلف قراءة تحليلية تجمع بين البُعدين الإعلامي والإنساني، مؤكّدًا أن الصحافة ليست مجرد ناقل للأحداث، بل شريك في إبراز الوجه المشرق والإنساني للمملكة أمام العالم.