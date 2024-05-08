بين روائية وقصيرة.. "إثراء" يعلن عن دعم 15 فيلمًا سعوديًّا لرعاية المواهب وتعزيز المحتوى

أعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، عن دعم 15 فيلمًا سعوديًّا، ضمن الأفلام المتأهلة في برنامج "إثراء الأفلام" التي أعلن عنها المركز في العام الماضي؛ فيما جاء الإعلان على هامش الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية الذي يقام حاليًا في مقر المركز.
ويلعب (إثراء) دورًا رائدًا في دعم صناعة السينما سريعة النمو في المملكة من خلال رعاية المواهب المحلية، وتعزيز المحتوى السينمائي من خلال توفير فرص التمويل والتمويل المشترك، عبر برنامج "إثراء الأفلام" الذي يسلط الضوء على القصص السعودية الأصيلة واكتشاف صناع الأفلام المحليين ورواة القصص المبدعين؛ بهدف عرض أفلامهم على منصات محلية وعالمية، عبر مسار دعم الأفلام الذي يُعنى بتمويل الأفلام القصيرة والروائية سواءً في مرحلة الإنتاج أو مرحلة ما بعد الإنتاج، ومسار إنتاج الأفلام الذي يُعنى بإنتاج أفلام طويلة لمشاريع بمستوى عالمي.
بدوره قال رئيس قسم السينما في مركز إثراء ماجد زهير سمان: "نحن متحمسون للغاية للأفلام الفائزة في هذه الدورة، ولمسنا تنوعًا واسعًا يشمل الأفلام القصيرة والوثائقية والروائية ذات المفاهيم الجذابة التي تنذر بصناعة واعدة لقطاع الأفلام السعودية؛ حيث يفخر "إثراء" بلعب دور فعال في وضع المواهب السعودية في مكانها الصحيح في هذه الصناعة ودعمها للوصول للعالمية".