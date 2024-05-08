بين روائية وقصيرة.. "إثراء" يعلن عن دعم 15 فيلمًا سعوديًّا لرعاية المواهب وتعزيز المحتوى

ويلعب (إثراء) دورًا رائدًا في دعم صناعة السينما سريعة النمو في المملكة من خلال رعاية المواهب المحلية، وتعزيز المحتوى السينمائي من خلال توفير فرص التمويل والتمويل المشترك، عبر برنامج "إثراء الأفلام" الذي يسلط الضوء على القصص السعودية الأصيلة واكتشاف صناع الأفلام المحليين ورواة القصص المبدعين؛ بهدف عرض أفلامهم على منصات محلية وعالمية، عبر مسار دعم الأفلام الذي يُعنى بتمويل الأفلام القصيرة والروائية سواءً في مرحلة الإنتاج أو مرحلة ما بعد الإنتاج، ومسار إنتاج الأفلام الذي يُعنى بإنتاج أفلام طويلة لمشاريع بمستوى عالمي.