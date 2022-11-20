أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع

أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي اليوم الأحد، أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع، بحضور أعضاء مجلس الأمناء.
ورفع أمير مكة في كلمة بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجائزة، معرباً عن شكره لسمو وزير الثقافة على دعم الجائزة ومختلف المناشط الثقافية في المملكة.
وسيجري تكريم الفائزين خلال حفل الجائزة بجدة، وهم:
الفائز بجائزة التجربة الشعرية الشاعر محمد بن عبدالله العلي، من المملكة العربية السعودية وقيمتها ٥٠٠،٠٠٠ ريال سعودي.
الفائز بجائزة الديوان، الشاعر محمد الأمين جوب من جمهورية السنغال عن ديوانه (كأغنية لن تكتمل)، وقيمتها ٢٠٠،٠٠٠ ريال سعودي.
الفائز بجائزة الشعر المسرحي الشاعر محمد إسماعيل عبدالله سويلم، من جمهورية مصر العربية عن مسرحيته (أعمى يلعب الشطرنج)، وقيمتها ١٠٠،٠٠٠ ريال سعودي.
الفائز بجائزة القصيدة المغناة الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين من دولة الكويت عن قصيدة (لن أسلاكم)، أداء الفنانة ولاء الجندي وقيمتها ١٠٠،٠٠٠ ريال سعودي.
وجائزة أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي لبيت الشعر بالشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيمتها ١٠٠،٠٠٠ ريال سعودي.
وجاءت نتائج جائزة الشاعر الواعد التي يبلغ إجمالي قيمتها ٥٠٠،٠٠٠ ريال سعودي،
مسار التعليم العام، بقيمة ٤٠،٠٠٠ ريال سعودي لكل فائز بدون تراتبية، وهم:
- نواف فوزان المطرفي (ثانوية الفلاح تعليم مكة).
- سهلية بنت محمد العمري (ثانوية أم المؤمنين عائشة بن أبي بكر تعليم المدينة المنورة)
- مهند هاني الزرقي (ثانوية العبادي الأهلية تعليم الطائف).
- محمد عبدالعزيز السلطان (مدراس المناهج تعليم الرياض).
- دانة ناصر السلوم (ثانوية ٧٨ تعليم الرياض).
ومسار الجامعات السعودية بقيمة ٦٠،٠٠٠ ريال سعودي لكل فائز بدون تراتبية، وهم:
- نادر بن محمد بن علي الغامدي (جامعة الباحة).
- ليان إبراهيم عبدالله الكلثم (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل).
- عبدالرحمن حسين إبراهيم محرق (كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية).
- مصعب فواز عقيل الجهني (جامعة تبوك).
- إبراهيم علي إبراهيم البريدي (جامعة القصيم).