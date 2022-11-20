أمير مكة يعلن أسماء الفائزين بجائزة عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع

ورفع أمير مكة في كلمة بهذه المناسبة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجائزة، معرباً عن شكره لسمو وزير الثقافة على دعم الجائزة ومختلف المناشط الثقافية في المملكة.