ضمن مبادرة "أجاويد".. "فنون أبها" تطلق فعالياتها الرمضانية اليوم

وبيَّن مدير الجمعية أحمد السروي أن الجمعية تستهدف من خلال هذه الفعاليات التماهي مع مبادرة أجاويد الرمضانية التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير، وتقديم ليالٍ متنوعة من العروض المسرحية والأمسيات والمعارض والورش والندوات التي ستستمر حتى ٢٥ رمضان، وتتوزع على ثلاثة أسابيع، تبدأ بالمسرح، وفي ثاني أسبوع ستكون ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية في نسختها السابعة.