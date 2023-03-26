ضمن مبادرة "أجاويد".. "فنون أبها" تطلق فعالياتها الرمضانية اليوم

تطلق جمعية الثقافة والفنون مساء اليوم الاثنين فعالياتها الرمضانية بحزمة من المعارض والورش والعروض المسرحية والأمسيات، وذلك ضمن مبادرة أجاويد في مسار وعي، التي تستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر الفضيل.
وستنطلق أولى الفعاليات باحتفال باليوم العالمي للمسرح 2023 على مدار ثلاثة أيام، بالشراكة مع جامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، بمعرض "سيرة" المسرحي، وندوة مسرحية في ثاني أيام الاحتفال، فيما سيُقدَّم عرضان مسرحيان، هما مسرحيتا ترتيلة والعرائس على التوالي.
وبيَّن مدير الجمعية أحمد السروي أن الجمعية تستهدف من خلال هذه الفعاليات التماهي مع مبادرة أجاويد الرمضانية التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير، وتقديم ليالٍ متنوعة من العروض المسرحية والأمسيات والمعارض والورش والندوات التي ستستمر حتى ٢٥ رمضان، وتتوزع على ثلاثة أسابيع، تبدأ بالمسرح، وفي ثاني أسبوع ستكون ليالي الفوتوغرافيين الرمضانية في نسختها السابعة.
وسيُخصَّص الأسبوع الثالث للفن التشكيلي، وتُختتم فعاليات ثقافة وفنون أبها بأمسية ثقافية بعنوان "السيرة والمسيرة"، يشارك فيها نخبة من الرواد.
وأكد "السروي" أن تلك الفعاليات ضمن مبادرة أجاويد، وتعمل على تحفيز المبدعين والموهبين في المجالات كافة التي تضطلع بها الجمعية، وتوفير منصات تعليمية وتطويرية، تسهم في تبادل الخبرات، وتنمية المواهب.