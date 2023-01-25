دارة الملك عبدالعزيز تستكشف أهمية البحر الأحمر في الوثائق اليونانية واللاتينية

نظّمت دارة الملك عبدالعزيز -متمثلةً في مركز تاريخ البحر الأحمر وغرب المملكة اليوم- لقاءً علميًّا عبر الاتصال المرئي، بعنوان "البحر الأحمر في الوثائق اليونانية واللاتينية القديمة"، مع الباحثة والمتخصصة في الوثائق والمخطوطات اليونانية واللاتينية القديمة الدكتورة شيمة بنت بخيت النعماني.