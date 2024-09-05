"ثروات خالدة".. وثائقي تدشنه "كنوز السعودية" بالتزامن مع يوم العمل الخيري

ويسعى الفيلم الذي يطلق تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري إلى غرس الرغبة والتطلّع لدى الأفراد للمساهمة في الأعمال الوقفية والمشاركة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية الأوقاف وبقية القطاعات الخيرية، وخلق وعي متقدم من خلال التعريف بأثر الأوقاف في تحسين جودة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.