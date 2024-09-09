برعاية ولي العهد.. تتويج الفائزين بالجوائز الثقافية واستحداث جائزتَيْن للإعلام الثقافي والحِرف اليدوية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، كرَّم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، الفائزين في الدورة الرابعة من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، وذلك في حفل أقيم مساء الاثنين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور جمع من قيادات المنظومة الثقافية، والأدباء، والفنانين، والإعلاميين.
وألقى وزير الثقافة كلمة في بداية الحفل، قال فيها: "نرحب بالمبدعين والمبدعات من مختلف القطاعات الثقافية في ختام مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية لعام 2024م، التي تأتي تحت رعاية كريمة من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-، الداعم والممكّن لمنظومتنا الثقافية".
وأضاف وزير الثقافة: "بلادنا تعيش نهضة ثقافية كبيرة تحت مظلة رؤية السعودية 2030. وقد حرصت وزارة الثقافة على أن تتبنّى استراتيجية لتنمية القدرات الثقافية في رحلة ممتدة ومتكاملة مع الشركاء في مختلف القطاعات. وتأتي مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية لتكون مظلة داعمة ومشجعة للمواهب وإبداعاتها".
وهنأ وزير الثقافة الفائزين لهذا العام معلنًا في كلمته استحداث جائزتَين جديدتَين، ستضافان للجوائز الثقافية الوطنية، هما: جائزة "الإعلام الثقافي" وجائزة "الحرف اليدوية"؛ وذلك ضمن مساعي وزارة الثقافة لفتح منافذ جديدة للإبداع والتعبير الثقافي، ولتكون مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" مظلة داعمة للإبداع والمبدعين في مختلف المسارات والتخصصات.
بعد ذلك كرّم وزير الثقافة الفائزين في الجوائز الثقافية الوطنية للدورة الرابعة في مساراتها كافة.
وحصل على جائزة "شخصية العام الثقافية" الدكتور سعد الصويان نظير إسهاماته العلمية والأدبية والثقافية الكبيرة التي قدمها على مدى سنوات طويلة في الميدان الثقافي، وأصدر خلالها مجموعة من المؤلفات الأدبية والثقافية الثرية في مختلف المجالات، مثل الأنثروبولوجيا، والشعر النبطي، والمأثورات الشفهية.
أما جائزة "الثقافة للشباب" فقد فازت بها الكاتبة والفنانة ضياء يوسف نظير جهودها في دعم الثقافة والمواهب الشابة. فيما ذهبت جائزة سيدات ورجال الأعمال الداعمين للنشاط الثقافي للأستاذ بدر بن محمد البواردي، نجل رجل الأعمال الراحل المهندس محمد بن سعد البواردي -رحمه الله-؛ وذلك نظير جهود عائلة البواردي في الحفاظ على التراث الثقافي منذ حياة الراحل م. محمد البواردي حتى اليوم؛ إذ تولت هذه العائلة -وما زالت- عمليات الترميم والتطوير للعديد من المعالم التراثية. في حين ذهبت جائزة التميز الثقافي الدولي لمؤسسة جبل الفيروز نظير إسهاماتها في حماية التراث الثقافي الدولي ودعم الحرفيين.
وعلى مستوى جائزة المؤسسات الثقافية ذهبت الجائزة في مسار القطاع الخاص إلى مجموعة إم بي سي (MBC)، وفي مسار القطاع غير الربحي ذهبت الجائزة إلى مؤسسة الملك فيصل الخيرية.
وشهد الحفل تكريم الفائزين في بقية مسارات الجوائز الثقافية الوطنية بمختلف القطاعات الثقافية؛ إذ فاز بجائزة التراث الوطني الدكتور عبدالله الشارخ، وفي جائزة الأدب فاز القاص والروائي أسامة المسلم، فيما ذهبت جائزة النشر إلى "دار تربية قيادية" المتخصصة في النشر للأطفال، أما جائزة الترجمة فذهبت للدكتور المترجم وليد العمري، وذهبت جائزة الأفلام للمخرج السينمائي توفيق الزايدي، وجائزة الموسيقى للفنان عبادي الجوهر، وفاز بجائزة العمارة والتصميم المعماري الدكتور خالد عزام، وفاز بجائزة المسرح والفنون الأدائية الفنان محمد الطويان. وذهبت جائزة فنون الطهي للباحث الدكتور محمد المنصوري، وجائزة الفنون البصرية للفنان طه الصبان. أما جائزة الأزياء فحصلت عليها الدكتورة ليلى البسام.
ويأتي الحفل بمنزلة ختام لأعمال الدورة الرابعة من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، التي تحتفي من خلالها وزارة الثقافة كل عام بالإنجازات والإسهامات والإنتاجات الثقافية للمثقفات والمثقفين السعوديين في مختلف القطاعات الثقافية بالسعودية، إضافة إلى تقدير مساهمات سيدات ورجال الأعمال، وإسهامات الأفراد والمؤسسات الثقافية الدولية انطلاقًا من جهود الوزارة في تطوير القطاع الثقافي وتنميته، وتحفيز المبدعين، وتشجيع الداعمين؛ لخلق قطاع ثقافي حيوي، يحقق أهداف الاستراتيجية الثقافية الوطنية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية.