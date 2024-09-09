برعاية ولي العهد.. تتويج الفائزين بالجوائز الثقافية واستحداث جائزتَيْن للإعلام الثقافي والحِرف اليدوية

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، كرَّم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، الفائزين في الدورة الرابعة من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، وذلك في حفل أقيم مساء الاثنين في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بحضور جمع من قيادات المنظومة الثقافية، والأدباء، والفنانين، والإعلاميين.