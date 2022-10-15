5 فِرَق مسرحية تتنافس في ملتقى فنون الرياض المسرحي الثاني للعروض المبتكرة

وتشمل الأعمال المشاركة في الملتقى مسرحيات: "اللغز"، و"طريق صحراوي" و"العائدون" و"الظل" و"كاتب مأجور"، ‎وتتنافس فِرَق الأعمال المسرحية على جوائز الملتقى المتمثلة في أفضل عرض مسرحي، وأفضل إخراج، وجائزة النص المبتكر والسينوغرافيا، وجائزة أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، إضافة للجوائز التقديرية التي تقدّمها لجنة التحكيم.