5 فِرَق مسرحية تتنافس في ملتقى فنون الرياض المسرحي الثاني للعروض المبتكرة

يشهد ملتقى الرياض المسرحي للعروض المبتكرة (في الهواء الطلق)، الذي ينطلق غدًا في دورته الثانية وتنظمه جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الرياض، مشاركة 5 فِرَق مسرحية يقدّمها مؤلفون ومخرجون وممثلون وفريق عمل في المجال المسرحي، والذي يستمر على مدى 4 أيام في مقر الجمعية.
وتشمل الأعمال المشاركة في الملتقى مسرحيات: "اللغز"، و"طريق صحراوي" و"العائدون" و"الظل" و"كاتب مأجور"، وتتنافس فِرَق الأعمال المسرحية على جوائز الملتقى المتمثلة في أفضل عرض مسرحي، وأفضل إخراج، وجائزة النص المبتكر والسينوغرافيا، وجائزة أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، إضافة للجوائز التقديرية التي تقدّمها لجنة التحكيم.