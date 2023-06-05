"الألكسو" تقرّ مقترحاً سعودياً بإطلاق منتدى لأعمال وشراكات المنظمة

ويأتي اعتماد إقامة منتدى الألكسو للأعمال والشراكات، استكمالاً للنجاحات التي حققها المجلس التنفيذي منذ نحو عام وعشرة أشهر، بعد أن بدأ المجلس بالعمل على وضع خريطة طريق للمجلس، حيث كان من أبرز أعمالها تنفيذ ورشة عمل المجلس التنفيذي التي تضمنت مخرجاتها مقترحات عدد من أعضاء المجلس التنفيذي في أكتوبر 2021م، ثم استضافة العلا لاجتماع المجلس التنفيذي في دورته الـ116، في يناير 2022م، التي تحقق من خلالها عدة مخرجات مهمة منها تشكيل لجنتي: (الشراكات وتنويع مصادر تمويل المنظمة، لجنة الإعلام والتسويق للمنظمة).