للتعريف بمكانة الإبل.. "الثقافة" تشارك في المعرض السعودي للسنة الدولية للإبليات بجنيف

يُذكر أن المملكة خطت خطوات مهمة لتطوير كل ما يتعلق بالإبل، وزيادة الوعي المجتمعي بأهميتها ودورها في توفير الغذاء والمعيشة لأصحابها ومربيها، وتشجيع زيادة الإنتاج، والعمل على محاربة الأمراض والأوبئة التي تفتك بها وتحصينها دوريًا، إلى جانب تحسين تسويق منتجات الإبل لرفع مدخولات المُربّين وتحسين مستويات معيشتهم، والتعاون والإسهام مع الهيئات الدولية في تطوير وتحديث كل ما يتعلق بأنظمة وقوانين ممارسة الأنشطة المتعلقة بالإبل.