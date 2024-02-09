ثقافة

"عبدالرحمن بن مساعد" يتألق شعرًا بجازان ويفتتح أمسيته بقصيدة "سلمان الشهامة"

قدَّم مجموعة من قصائده الشعرية وسط تفاعُل وحضور جماهيري كبير من محبيه
الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء أمس الأمسية الشعرية التي أحياها الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وتفصيلاً، جاءت الأمسية ضمن مهرجان شتاء جازان 2024م، واستهلها الأمير عبدالرحمن بن مساعد بقصيدتَيْه الرائعتَيْن (سلمان الشهامة، واصعد بعزمك إن المجد متصل)، قبل أن يقدم مجموعة من قصائده الشعرية، وسط تفاعل وحضور جماهيري كبير من محبي الشعر.

وفي ختام الأمسية كرم أمير منطقة جازان فارس الأمسية الشعرية، مُقدرًا مشاركته الشعرية في شتاء جازان.

جازان
الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز

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