"عبدالرحمن بن مساعد" يتألق شعرًا بجازان ويفتتح أمسيته بقصيدة "سلمان الشهامة"

رعى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء أمس الأمسية الشعرية التي أحياها الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.