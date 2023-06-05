"فنون العمارة والتصميم" تُدشِّن "صُمّم في السعودية" وختم التميُّز لتصاميم المنتجات المحلية

ويضمَن الختم تصميم منتجات أصيلة وعالية الجودة، وعمليّة وفعّالة، ويستهدف بشكلٍ خاص قطاع التصميم مع ضمان التوافق والتكامل مع العلامات الموجودة في المملكة، والإسهام في التنمية الوطنية، ويدعم الختم تحقيق هذا الطموح بثلاثة أهداف إستراتيجية يتم قياسُها بمجموعةٍ من مؤشّرات الأداء الرئيسية،التي تتمثّل في ضمان الجودة والأصالة، وعرض التصاميم السعودية الجيدة، ومَنحِ التقدير المُنصِف لمُصمّمِي المنتجات، والإسهام في خلق فرص جديدة؛ لتسريع نمو القطاع، وتحفيز التعاون بين الجهات المعنية.