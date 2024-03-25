فعاليات متنوعة.. أمسية شعرية تضيء ليالي رمضان في جدة

أقام النادي الأدبي الثقافي بجدة بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة مساء أمس، أمسية شعرية صاحبها عدة فعاليات، حيث افتتح الدكتور عبدالله عويقل ومحمد آل صبيح الفعاليات المصاحبة بجولة في ركن الخط العربي.
وشارك في الفعالية عدد من الخطاطين والخطاطات بكتابة أبيات شعر وأسماء الحضور وإهدائها لهم، بعد ذلك افتتح المعرض المصاحب والذي احتوى على لوحات الخط التشكيلي وعبارات عن الشعر. وكذلك ضم مجموعة من الأعمال التشكيلية والخطية التي تناولت يوم الشعر العالمي.
كما شارك عدد من الخطاطين والخطاطات في الكتابة عن يوم الشعر وهم: محمد حجازي وريم شاهر القحطاني، وخالدة سعيد الغامدي، ورهف محمد الماحي، وجنى عائض الزهراني.
بعد ذلك قدم الإعلامي والشاعر سعد زهير الأمسية بكلمة عبر فيها عن الاعتزاز بالشعر ورسالته وشكر الجمعية والنادي على توحيد فعالياتهم المشتركة والتي نتج عنها الاحتفال بيوم الشعر العالمي ومشاركة شعراء العامية، إلى جانب شعراء الفصحى في رسالة تؤكد وحدة المشاعر.
بعدها تم تقديم اسكتش مسرحي عن الشعر والاعتزاز به من إخراج فهد الأسمري ومشاركة عدد من المواهب. بالتعاون مع منتدى المسرح بالنادي الأدبي بجدة عبارة عن مشهد تمثيلي بعنوان (كتب الشعراء)، تناول خلاله فكرة شخصية عربية تهتم بدراسة اللغة العربية والبحث في الكتب عن أسباب اهتمام العرب بعلوم اللغة العربية.
وأوضح كاتب ومخرج المسرحية. فهد بن محمد الأسمري أن الفكرة تبرز في قراءات هذه الشخصية الغريبة لبعض الكتب الخاصة ببعض شعراء كل عصر وأثناء القراءة يظهر له الشاعر ليكون هناك حوار بينهما يتم فيه تعريف الشاعر بنفسه وعصره. سبب اهتمام العرب بهذا الفرع الأدبي المهم وأنه أحد أسباب تعريف الناس بحياة كل زمان ومكان وحضارة تلك الحقبة. حتى زماننا الحاضر.
وقد لقي المشهد الذي يتكون من فصل واحد إعجاب كل الحاضرين من الشعراء. ثم شارك عشرون شاعرًا وشاعرة في تقديم نصوص شعرية تعبر عن ثراء المشهد السعودي. كان حضور الشعراء علامة فارقة وتأكيدًا على إيمانهم برسالة الشاعر.
وكان من أبرز من شارك في الأمسية الشعرية الشاعر الدكتور صالح الشادي، والشاعر محمد أبو شرارة، والشاعر سعد الحافي والشاعر سعد زهير. والشاعر مشعل الثقفي، والشاعر سعد البقمي والشاعر عبدالعزيز المالكي، والشاعر تركي العبيدي، والشاعر علي بن جايز الشهري، والشاعر حامد الحمراني والشاعر الصهيب العاصمي، والشاعرة بلقيس الشميري والشاعر ضياء خوجة والشاعر ردة الطلحي والشاعر عبدالإله دشيشة، والشاعر فرحان المالكي والشاعرة عائشة المباركي، والشاعر علي المنكوتة والشاعر تركي المعيني.
وفي ختام الأمسية كرم رئيس النادي الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي المشاركين في الاحتفال باليوم العالمي للشعر.