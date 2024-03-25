فعاليات متنوعة.. أمسية شعرية تضيء ليالي رمضان في جدة

وأوضح كاتب ومخرج المسرحية. فهد بن محمد الأسمري أن الفكرة تبرز في قراءات هذه الشخصية الغريبة لبعض الكتب الخاصة ببعض شعراء كل عصر وأثناء القراءة يظهر له الشاعر ليكون هناك حوار بينهما يتم فيه تعريف الشاعر بنفسه وعصره. سبب اهتمام العرب بهذا الفرع الأدبي المهم وأنه أحد أسباب تعريف الناس بحياة كل زمان ومكان وحضارة تلك الحقبة. حتى زماننا الحاضر.