بالصور.. تدشين أول دبلوم معتمد لتأهيل مدرّسي الموسيقى

وبيّن المدير التنفيذي للمعهد معتز الشبانة؛ خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس بمقر المعهد، بحضور وكيل وزارة الثقافة للشراكات الوطنية والتطوير نهى قطان؛ وعدد من الإعلاميين والموسيقيين، أن برنامج الدبلوم سيبدأ خلال شهر سبتمبر الجاري بمعدل عامين دراسيين، مؤكداً أن البرنامج يسهم في نشر ثقافة الموسيقى بوصفها لغة عالمية وقناة لمد جسور التواصل مع الثقافات الأخرى.