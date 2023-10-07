مؤلفة سعودية تطرح فكرة تحاور عقول القارئ مع الكاتب في معرض الكتاب بالرياض

وأكدت الكاتبة "أسماء" أن الإلهام والمعرفة قد يكون متبادلًا من كلا الطرفين، وأن كل شخص يمكنه الإضافة؛ مشيرة إلى أن التبادل المعرفي ومشاركة الأفكار له سحره وجماله الخاص منذ القدم في سوق عكاظ وغيره من الأنشطة الثقافية ويمكن تحقيق ذلك على نطاق أوسع الآن، منوهةً بأن الإنسان بطبيعته لديه إرادة قوية وهو قادر إذا آمن بذاته، ويستطيع إعادة رسم حياته بطريقته في أي عمر ومع أي نمط الخاص به.