أفضل الأفلام والممثلين.. "إثراء" يعلن جوائز مهرجان أفلام السعودية وسط حضور كثيف

أعلن مهرجان أفلام السعودية الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، نتائج الفائزين في الدورة التاسعة بجوائز الأفلام القصيرة والطويلة والوثائقية.
وتفصيلاً، حصد فيلم "مسافات طويلة" جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي – الوثائقي، فيما نال جائزة جبل طويق لأفضل مدينة سعودية فيلم "العرضة النجدية"، فيما استحوذ فيلم "تروكاج" على جائزة النخلة الذهبية (الموضوع الوثائقي الفريد)، أما جائزة النخلة الذهبية لجائزة لجنة التحكيم ففاز بها فيلم "قصة ملك الصحافة".
واستكمالاً للجوائز التي أعلنت في حفل ضخم داخل القاعة الكبرى في مركز "إثراء"، تمكّن فيلم "تحت سماء واحدة" بالفوز عن جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي، ومما يبدو لافتًا أن فيلم "طريق الوادي" من إنتاج "إثراء" نال جائزة النخلة الذهبية عن أفضل ممثلة للفنانة أسيل عمران.
عن الأفلام القصيرة، حصد جائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي – الروائي القصير فيلم "مكان في الزمن" وأما فيلم "وحش من السماء" استحوذ على جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم أنيمشن.
وفي جائزة عبدالله المحيسن للفيلم الأول استطاع فيلم "كبريت" الحصول عليها فيما شاطره فيلم "ترياق" الفوز عن جائزة النخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير، ووسط منافسة بين المشاركين في المهرجان حظي الممثل "حكيم جمعة" بالفوز في فيلم "لا تروح بعيد"، وكذلك الممثلة "فاطمة الشريف" لفيلم "زبرجد" الذي استطاع أيضًا الحصول على جائزة النخلة الذهبية لجائزة لجنة التحكيم تمكّن فيلم "زبرجد".
أما جوائز مسابقة الأفلام الطويلة، ظفر كلٌ من "آخر السعاة" و"رجل الخشب" بجائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي – الروائي الطويل، بينما تقدّم فيلم "عبد" بجائزة النخلة الذهبية لأفضل سيناريو منفذ.
ونال فيلم"أغنية الغراب" جائزتين عن النخلة الذهبية لأفضل تصوير سينمائي وجائزة لجنة التحكيم، أما فيلم "المكان المهجور" فحصد جائزة النخلة الذهبية لأفضل تصميم صوت، وجائزة أفضل مونتاج، وأفضل فيلم طويل "عبد"، أما أفضل ممثل "عصام عواد"، فيما خطفت" الممثلة "أسيل عمران" من فيلم "طريق الوادي" جائزة النخلة الذهبية لأفضل ممثلة.
تخلل مهرجان أفلام السعودية الإعلان عن نتائج سوق الإنتاج الذي شهد حضور 20 ألف زائر على مدى 6 أيام، حيث أعلنت لجنة التحكيم أسماء الأفلام الفائزة مساء أول أمس الأربعاء مع إسدال الستار عن فعاليات السوق وسط حضور حشد من المهتمين من صنّاع الأفلام والسينمائيين والإعلاميين.
وتوزعت جوائز لجنة التحكيم في أربعة مسارات وهي :التطوير ما بعد الإنتاج، دعم الإنتاج، وجوائز من جهات داعمة إذ بلغت قيمتها 2.5 مليون ريال سعودي موزعة على 15 فيلمًا، وذلك وفقًا لـ 3 معايير وهي المعيار الفني والمعيار الاقتصادي، علاوة على المعيار التجاري أو التسويقي.
وتخلل سوق الإنتاج 11 فعاليّة بين تطوير وتدريب وعقد شراكات بين الجهات المشاركة، وتضمن السوق عرض الأفلام المشاركة بواقع 26 فيلمًا، إلى جانب منصات جهات الإنتاج وصنّاع الأفلام فيما زخر السوق بإبرام العديد من الاتفاقيات وسط مشاركة 14 جهة إنتاج طيلة أيام السوق.