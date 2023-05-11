أفضل الأفلام والممثلين.. "إثراء" يعلن جوائز مهرجان أفلام السعودية وسط حضور كثيف

وتوزعت جوائز لجنة التحكيم في أربعة مسارات وهي :التطوير ما بعد الإنتاج، دعم الإنتاج، وجوائز من جهات داعمة إذ بلغت قيمتها 2.5 مليون ريال سعودي موزعة على 15 فيلمًا، وذلك وفقًا لـ 3 معايير وهي المعيار الفني والمعيار الاقتصادي، علاوة على المعيار التجاري أو التسويقي.